Абдулла Сайфулла улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Абдулла Сайфулла улы
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- Кече Урсак-497у
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 28.08.1893
- Духовное лицо
- указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (дней)
- 13
- Полная запись МК
- Умерш.: Абдулла Сайфулла улы
Отец умерш.: Сайфулла Аюб улы
- Причина
- от детской болезни
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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