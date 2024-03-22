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Жантимур Абдуллатиф улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Жантимур Абдуллатиф улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-260б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1895
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
69 сум
Полная запись МК
Невеста: Гайнижамал Мухаммадсадик кызы
Отец невесты: Мухаммадсадик Назир улы
Жених: Кара Мазар аул Гисматулла Хайрулла улы
Отец жениха: Хайрулла Хабибулла улы
Представители невесты: отец Мухаммадсадик Назир улы
Представители жениха: отец Хайрулла Хабибулла улы
Свидетели невесты: Мухаммадсадик Абдувахид улы Жантимур Абдуллатиф улы
Свидетели жениха: Хайрулла Исмагил улы Нугман Курбангали улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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