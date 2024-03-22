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Хабибжамал Бадамша кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хабибжамал Бадамша кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-35б
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.12.1841
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
20
Условия брака
300 рублей
Полная запись МК
Невеста: Хабибжамал Бадамша кызы
Отец невесты: Бадамша
Жених: Мухаммадкул Байтеряк улы
Отец жениха: Байтеряк
Представители невесты: отец Бадамша
Представители жениха: старший брат Мухаммадгали
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Галимбек Гали улы Мухаммад Гали улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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