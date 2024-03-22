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Фахриддин Сиражиддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Фахриддин Сиражиддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-234б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.02.1890
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
22
Условия брака
30 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннижамал Гали кызы
Отец невесты: Гали
Жених: Чиру аул Фахриддин Сиражиддин улы
Отец жениха: Сиражиддин
Представители невесты: отец Гали Ишмухаммад улы
Представители жениха: отец Сиражиддин Ишмухаммад улы
Свидетели невесты: Бикмухаммад Бикбулат улы Гиямиддин Мухаммадияр улы
Свидетели жениха: Абдували Абдунасир улы Ибрагим Ислан улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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