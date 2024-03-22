Гарифиддин Шарафиддин улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Гарифиддин Шарафиддин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-385б
- Роль персоны
- Представитель жениха
- Дата события
- 08.12.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- отец
- Условия брака
- 78 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибимарьям Нигматулла кызы
Отец невесты: Нигматулла Тимургали улы
Жених: Улуг Кашман аул Гирфаниддин Гарифиддин улы
Отец жениха: Гарифиддин Шарафиддин улы
Представители невесты: отец Нигматулла Тимургали улы
Представители жениха: отец Гарифиддин Шарафиддин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Улуг Кашман аул Фазлиддин Шамсиддин улы Салахуддин Мухиддин улы
- Комментарий
- холост
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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