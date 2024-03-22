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Гарифиддин Шарафиддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Гарифиддин Шарафиддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-385б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
08.12.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
78 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибимарьям Нигматулла кызы
Отец невесты: Нигматулла Тимургали улы
Жених: Улуг Кашман аул Гирфаниддин Гарифиддин улы
Отец жениха: Гарифиддин Шарафиддин улы
Представители невесты: отец Нигматулла Тимургали улы
Представители жениха: отец Гарифиддин Шарафиддин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Улуг Кашман аул Фазлиддин Шамсиддин улы Салахуддин Мухиддин улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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