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Минниулла Валиулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Минниулла Валиулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-280б
Роль персоны
Жених
Дата события
25.11.1899
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
24
Условия брака
70 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибитаифа Жагфар кызы
Отец невесты: Жагфар Мингуш улы
Жених: Улуг Урсак аул Минниулла Валиулла улы
Отец жениха: Валиулла
Представители невесты: брат Анвариддин Жагфар улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Гатаулла Ахмадулла улы Жалалиддин Тухфатулла улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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