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Биккния Бикбау улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Биккния Бикбау улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-12б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
25.04.1835
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
60 рублей
Полная запись МК
Невеста: Тубан Ябаш аул Шарифа Абдуссалям кызы
Жених: Мухаммадрахим Баязед улы
Отец жениха: Баязед
Представители невесты:
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Биккния Бикбау улы Исмагил Ихсан улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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