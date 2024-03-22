Бибизайнаб Хайрулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибизайнаб Хайрулла кызы

Бибизайнаб Хайрулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибизайнаб Хайрулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-305б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.12.1903
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
21
Условия брака
74 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибизайнаб Хайрулла кызы
Отец невесты: Хайрулла Биктахир улы
Жених: Калимулла Хайрулла улы
Отец жениха: Хайрулла
Представители невесты: отец Хайрулла Биктахир улы
Представители жениха: Хайрулла Исмагил улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Тимурбулат Амин улы Герей Миннигали улы
Комментарий
у обоих первый брак
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close