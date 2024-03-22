Тимиргази Мингаш улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Тимиргази Мингаш улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-225б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 17.02.1888
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 10 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Шамсинисо Хусниддин кызы
Отец невесты: Хусниддин Мухаммадияр улы
Жених: Урман Тукелды аул солдат Гибадулла Ибрагим улы
Отец жениха: Ибрагим
Представители невесты: брат Багауддин Хусниддин улы
Представители жениха:
Свидетели невесты: Минниулла Мингаш улы Габид Абдужамиль улы
Свидетели жениха: Жалалиддин Исмагил улы Тимиргази Мингаш улы
Свидетели:
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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