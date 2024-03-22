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Садриддин Фасихуддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Садриддин Фасихуддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-310б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
21.03.1904
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннихана Жамалиддин кызы
Отец невесты: Жамалиддин
Жених: Кушман аул Гиямиддин Сайфиддин улы
Отец жениха: Сайфиддин
Представители невесты: младший брат [нет имени] отец Мухаммадсадик Сиражиддин улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Абдужабар Тимуркай улы Садриддин Фасихуддин улы
Комментарий
у него второй у нее первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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