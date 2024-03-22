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Гали Ишмухаммад улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Гали Ишмухаммад улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-196б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
__.__.1883
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
40 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннибану Гали кызы
Отец невесты: Гали
Жених: Абдували Абдунасир улы
Отец жениха: Абдунасир
Представители невесты: отец Гали Ишмухаммад улы
Представители жениха: старший брат Миннигали Абдунасир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадсадик Юсуф улы Камалиддин Галимбек улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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