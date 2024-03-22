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Галиулла Хабибулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Галиулла Хабибулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-211б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
24.03.1885
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
35 сум
Полная запись МК
Невеста: Мусуфия Биктахир кызы
Отец невесты: Биктахир
Жених: Улуг Урсак аул Ахмаджан Галиулла улы
Отец жениха: Галиулла
Представители невесты: отец Биктахир Алмухаммад улы
Представители жениха: отец Галиулла Хабибулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Захидулла Аюб улы Галиакбар Абдубасир улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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