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Бибинур Хабибулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибинур Хабибулла кызы
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
Жукари Алан-319у
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.04.1878
Духовное лицо
указной имам Ахмад мулла Бикмамет улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
1,5
Полная запись МК
Умерш.: Бибинур Хабибулла кызы
Причина
от кори
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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