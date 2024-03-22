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Нигмат

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Нигмат
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-186б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
21.03.1882
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
13 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннибика Гайнулла кызы
Жених: Мулла Иле аул Гисматулла Нигмат улы
Отец жениха: Нигмат
Представители невесты: Гайнулла Губайдулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Захидулла Аюб улы Насибулла Шахидулла улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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