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Кайсар Абдувахид улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Кайсар Абдувахид улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-240б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.12.1890
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
3 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибизахида Хусниддин кызы
Жених: Улуг Урсак аул Гатиятулла Гайнулла улы
Отец жениха: Гайнулла
Представители невесты: дядя Мифтахуддин Шамсиддин улы
Представители жениха: Гатиятулла Гайнулла улы
Свидетели невесты: Тимирбатыр Тимиргали улы Валиулла Хабибулла улы
Свидетели жениха: Шакир Рахматулла улы Кайсар Абдувахид улы
Свидетели:
Комментарий
у него первый у нее второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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