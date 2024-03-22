Кайсар Абдувахид улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Кайсар Абдувахид улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-240б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 05.12.1890
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 3 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибизахида Хусниддин кызы
Жених: Улуг Урсак аул Гатиятулла Гайнулла улы
Отец жениха: Гайнулла
Представители невесты: дядя Мифтахуддин Шамсиддин улы
Представители жениха: Гатиятулла Гайнулла улы
Свидетели невесты: Тимирбатыр Тимиргали улы Валиулла Хабибулла улы
Свидетели жениха: Шакир Рахматулла улы Кайсар Абдувахид улы
Свидетели:
- Комментарий
- у него первый у нее второй брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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