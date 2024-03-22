Миннигали Миннибай улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Миннигали Миннибай улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-386б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 09.12.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 100 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибижамал Миннигали кызы
Отец невесты: Миннигали Миннибай улы
Жених: Ябалак аул Салаватулла Абдурахман улы
Отец жениха: Абдурахман Хабибулла улы
Представители невесты: отец Миннигали Миннибай улы
Представители жениха: отец Абдурахман Хабибулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хуснежан Биктахир улы Абдукаюм Юсуф улы
- Комментарий
- у него второй у нее первый брак
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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