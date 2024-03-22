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Миннигали Миннибай улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Миннигали Миннибай улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-386б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.12.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
100 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибижамал Миннигали кызы
Отец невесты: Миннигали Миннибай улы
Жених: Ябалак аул Салаватулла Абдурахман улы
Отец жениха: Абдурахман Хабибулла улы
Представители невесты: отец Миннигали Миннибай улы
Представители жениха: отец Абдурахман Хабибулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хуснежан Биктахир улы Абдукаюм Юсуф улы
Комментарий
у него второй у нее первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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