Шафигулла Хусаин улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Шафигулла Хусаин улы
- Тип записи
- о разводе
- Номер записи
- Кече Урсак-88рв
- Роль персоны
- Отец разводящайся
- Дата события
- 16.10.1915
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Полная запись МК
- Разводящийся: Гарифуддин Шарафиддин улы
Отец разводящегося: Шарафиддин Галимбек улы
Разводящаяся: Маматхужа аул Бибинасима Шафигулла кызы
Отец разводящайся: Шафигулла Хусаин улы
Свидетели: Хайрулла Исмагил улы Мухаммад Рахматулла улы
- Причина
- утрата согласия и любви
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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