Шафигулла Хусаин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафигулла Хусаин улы

Шафигулла Хусаин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Шафигулла Хусаин улы
Тип записи
о разводе
Номер записи
Кече Урсак-88рв
Роль персоны
Отец разводящайся
Дата события
16.10.1915
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Разводящийся: Гарифуддин Шарафиддин улы
Отец разводящегося: Шарафиддин Галимбек улы
Разводящаяся: Маматхужа аул Бибинасима Шафигулла кызы
Отец разводящайся: Шафигулла Хусаин улы
Свидетели: Хайрулла Исмагил улы Мухаммад Рахматулла улы
Причина
утрата согласия и любви
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close