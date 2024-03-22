Миннигали
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Миннигали
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-182б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 01.01.1882
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 30 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибигазиза Миннигали улы
Отец невесты: Миннигали
Жених: Сутей аул Хайрулла Биктахир улы
Отец жениха: Биктахир
Представители невесты: отец Миннигали Абдунасир улы
Представители жениха: отец Биктахир Алмахмар улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Захидулла Аюб улы Камалиддин Галимбек улы
- Комментарий
- холост
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.