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Миннигали

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Миннигали
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-182б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
01.01.1882
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
30 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибигазиза Миннигали улы
Отец невесты: Миннигали
Жених: Сутей аул Хайрулла Биктахир улы
Отец жениха: Биктахир
Представители невесты: отец Миннигали Абдунасир улы
Представители жениха: отец Биктахир Алмахмар улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Захидулла Аюб улы Камалиддин Галимбек улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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