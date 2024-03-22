Ахмад
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Ахмад
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-50б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 02.07.1845
- Духовное лицо
- имам Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 100 рублей
- Полная запись МК
- Невеста: Гульнасия Ахмад кызы
Отец невесты: Ахмад
Жених: Улуг Кайбыч аул Нажмеддин Биккул улы
Отец жениха: Биккул
Представители невесты: дед Гали Галикай улы
Представители жениха: отец Биккул
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Сайфиддин Галимбек улы Абдунасир Алмухаммад улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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