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Ахмад

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ахмад
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-50б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
02.07.1845
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
100 рублей
Полная запись МК
Невеста: Гульнасия Ахмад кызы
Отец невесты: Ахмад
Жених: Улуг Кайбыч аул Нажмеддин Биккул улы
Отец жениха: Биккул
Представители невесты: дед Гали Галикай улы
Представители жениха: отец Биккул
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Сайфиддин Галимбек улы Абдунасир Алмухаммад улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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