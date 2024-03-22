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Губайдулла

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Губайдулла
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-199б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
08.03.1884
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 сум
Полная запись МК
Невеста: Хадича Миннигали кызы
Отец невесты: Миннигали
Жених: Улуг Урсак аул Хаснижан Губайдулла улы
Отец жениха: Губайдулла
Представители невесты: отец Миннигали Абдунасир улы
Представители жениха: отец Губайдулла Бикмулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хайрулла Биктахир улы Мухтар Абдугафар улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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