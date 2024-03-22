Абдугафар Абдунафиг улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдугафар Абдунафиг улы

Абдугафар Абдунафиг улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Абдугафар Абдунафиг улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-146б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.11.1876
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
25
Условия брака
6 сум
Полная запись МК
Невеста: Хабибжамал Мухаммадияр кызы
Жених: Абдугафар Абдунафиг улы
Отец жениха: Абдунафиг
Представители невесты: брат Хусниддин
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Идрис Абдулман улы Жалалиддин Исмагил улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close