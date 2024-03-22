Биккния
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Биккния
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-209б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 04.02.1885
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 20 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Маргубжамал Жагфар кызы
Отец невесты: Жагфар
Жених: Улуг Урсак аул Абдубасир Биккния улы
Отец жениха: Биккния
Представители невесты: отец Жагфар Мингаш улы
Представители жениха: Абдугафар Биккния улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Исмагил улы Тухфатулла Сайфулла улы
- Комментарий
- холост
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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