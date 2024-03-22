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Биккния

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Биккния
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-209б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
04.02.1885
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 сум
Полная запись МК
Невеста: Маргубжамал Жагфар кызы
Отец невесты: Жагфар
Жених: Улуг Урсак аул Абдубасир Биккния улы
Отец жениха: Биккния
Представители невесты: отец Жагфар Мингаш улы
Представители жениха: Абдугафар Биккния улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Исмагил улы Тухфатулла Сайфулла улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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