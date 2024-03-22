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Бибилатифа Абдулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибилатифа Абдулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Жукари Алан-164б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.02.1880
Духовное лицо
указной имам мулла Ахмад мулла Бикмамет улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
17
Условия брака
20 сум
Полная запись МК
Невеста: Жукары Алан аул Бибилатифа Абдулла кызы
Жених: Жалалиддин Мухаммадрахим улы
Отец жениха: Мухаммадрахим
Представители невесты: отец Абдулла Абдумажид улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Мухаммадрахим улы Хусниддин Амрей улы Гали Амир улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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