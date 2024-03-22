Бибилатифа Абдулла кызы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Бибилатифа Абдулла кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Жукари Алан-164б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 14.02.1880
- Духовное лицо
- указной имам мулла Ахмад мулла Бикмамет улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 17
- Условия брака
- 20 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Жукары Алан аул Бибилатифа Абдулла кызы
Жених: Жалалиддин Мухаммадрахим улы
Отец жениха: Мухаммадрахим
Представители невесты: отец Абдулла Абдумажид улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Мухаммадрахим улы Хусниддин Амрей улы Гали Амир улы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.