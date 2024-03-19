Хайрулла Исмагил улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хайрулла Исмагил улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-260б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 25.01.1895
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 69 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гайнижамал Мухаммадсадик кызы
Отец невесты: Мухаммадсадик Назир улы
Жених: Кара Мазар аул Гисматулла Хайрулла улы
Отец жениха: Хайрулла Хабибулла улы
Представители невесты: отец Мухаммадсадик Назир улы
Представители жениха: отец Хайрулла Хабибулла улы
Свидетели невесты: Мухаммадсадик Абдувахид улы Жантимур Абдуллатиф улы
Свидетели жениха: Хайрулла Исмагил улы Нугман Курбангали улы
Свидетели:
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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