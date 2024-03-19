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Сайфулла

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сайфулла
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-365р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.08.1872
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Бибимафтуха Сайфулла кызы
Отец: Сайфулла
Мать: Бибикамал
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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