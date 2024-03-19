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Хамидулла Бикмулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хамидулла Бикмулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-222б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.03.1887
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
27
Условия брака
99 сум
Полная запись МК
Невеста: Мусуфия Мухаммадгали кызы
Отец невесты: Мухаммадгали Байтеряк улы
Жених: Шуширма аул запасной солдат Хамидулла Бикмулла улы
Отец жениха: Бикмулла
Представители невесты: брат Салаватулла Мухаммадгали улы
Представители жениха: брат Биктахир Бикмулла улы
Свидетели невесты: Ахмаджан Ахмадей улы Тухфатулла Сайфулла улы
Свидетели жениха: Хамидулла Мингульбай улы Хусамиддин Назир улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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