Хамидулла Бикмулла улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хамидулла Бикмулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-222б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 26.03.1887
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 27
- Условия брака
- 99 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Мусуфия Мухаммадгали кызы
Отец невесты: Мухаммадгали Байтеряк улы
Жених: Шуширма аул запасной солдат Хамидулла Бикмулла улы
Отец жениха: Бикмулла
Представители невесты: брат Салаватулла Мухаммадгали улы
Представители жениха: брат Биктахир Бикмулла улы
Свидетели невесты: Ахмаджан Ахмадей улы Тухфатулла Сайфулла улы
Свидетели жениха: Хамидулла Мингульбай улы Хусамиддин Назир улы
Свидетели:
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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