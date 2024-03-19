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Жалил Исмагил улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Жалил Исмагил улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-173б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
26.02.1881
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
25 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибигайша Абусагид кызы
Жених: Кече Кайбыч аул Мухаммадсадик Сабит улы
Отец жениха: Сабит
Представители невесты: Камалиддин Галимбек улы
Представители жениха: Фазлулла Биктахир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалил Исмагил улы Сайфиддин Гадельша улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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