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Махикамал Афлатун кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Махикамал Афлатун кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-279б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.07.1899
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
18
Условия брака
70 сум
Полная запись МК
Невеста: Махикамал Афлатун кызы
Отец невесты: Афлатун Ахмадей улы
Жених: Улуг Урсак аул Ахмадей Ахмад улынын улы
Отец жениха: Ахмад
Представители невесты: отец Афлатун Ахмадей улы
Представители жениха: отец Ахмад
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Ахмаджан Мухаммадияр улы Миннигази Сайфулла улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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