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Мустай

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мустай
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-121б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
10.03.1872
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
3 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибихан Габдуш кызы
Отец невесты: Габдуш
Жених: Ябалак аул Хантимир Мустай улы
Отец жениха: Мустай
Представители невесты: отец Габдуш
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Абдушариф Абдувахаб улы Биктимир Бикмамет улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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