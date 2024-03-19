Бадамша
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Бадамша
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-35б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 29.12.1841
- Духовное лицо
- имам Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 300 рублей
- Полная запись МК
- Невеста: Хабибжамал Бадамша кызы
Отец невесты: Бадамша
Жених: Мухаммадкул Байтеряк улы
Отец жениха: Байтеряк
Представители невесты: отец Бадамша
Представители жениха: старший брат Мухаммадгали
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Галимбек Гали улы Мухаммад Гали улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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