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Сайфиддин

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сайфиддин
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-80б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
04.07.1860
Духовное лицо
имам мулла Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
200 сум
Полная запись МК
Невеста: Лейлижамал Рахматулла кызы
Отец невесты: Рахматулла
Жених: Улуг Кайбыч аул Шарафиддин Сайфиддин улы
Отец жениха: Сайфиддин
Представители невесты: отец Рахматулла Рахманкул улы
Представители жениха: Нажмиддин Мамат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Алмухаммад Абулхан улы Фатхулла Минния улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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