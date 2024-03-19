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Бибимагфуза Миннигали кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибимагфуза Миннигали кызы
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-1045р
Роль персоны
Ребенок
Дата события
11.12.1907
Духовное лицо
мулла Шихабиддин Рахматуллин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Бибимагфуза Миннигали кызы
Отец: Миннигали Афлатун улы
Мать: Захникамал Тухфатулла кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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