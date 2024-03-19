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Минниулла Мингаш улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Минниулла Мингаш улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-321б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
02.04.1906
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
35 сум
Полная запись МК
Невеста: Хамиданиса Садриддин кызы
Отец невесты: Садриддин
Жених: Зайнулла Минниулла улы
Отец жениха: Минниулла
Представители невесты: старший брат Зинур Мухаммадгали улы
Представители жениха: отец Минниулла Мингаш улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Нуриддин Мухаммадгали улы Абдуманаф Ахмадей улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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