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Хабибулла Ибрагим улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хабибулла Ибрагим улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-204б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
05.12.1884
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Хамидабану Тимряй кызы
Отец невесты: Тимряй
Жених: Балкажар аул Валиулла Хабибулла улы
Отец жениха: Хабибулла
Представители невесты: отец Тимряй Амин улы
Представители жениха: отец Хабибулла Ибрагим улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Абдугафар Биккния улы Шарафиддин Таджиддин улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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