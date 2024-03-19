Хусамиддин Назир улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хусамиддин Назир улы
- Тип записи
- о разводе
- Номер записи
- Кече Урсак-21рв
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 13.03.1865
- Духовное лицо
- развод решил указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Полная запись МК
- Разводящийся: Сиражиддин Назир улы
Разводящаяся: Мавлия Ахмадей кызы
Свидетели: свидетели Губайдулла Халид улы Габид Ямуж улы Хусамиддин Назир улы
- Причина
- развелись по причине отсутствия средств к существованию
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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