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Хусамиддин Назир улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хусамиддин Назир улы
Тип записи
о разводе
Номер записи
Кече Урсак-21рв
Роль персоны
Свидетель
Дата события
13.03.1865
Духовное лицо
развод решил указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Разводящийся: Сиражиддин Назир улы
Разводящаяся: Мавлия Ахмадей кызы
Свидетели: свидетели Губайдулла Халид улы Габид Ямуж улы Хусамиддин Назир улы
Причина
развелись по причине отсутствия средств к существованию
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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