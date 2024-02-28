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Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
[нет имени]
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-362б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
13.01.1912
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
младший брат
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Махфуза Захидулла кызы
Отец невесты: Захидулла Мингаш улы
Жених: Нурлат аул Сабит Самет улы
Отец жениха: Самет
Представители невесты: младший брат [нет имени]
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хусниддин Бикташ улы Анвар Жагфар улы
Комментарий
у него третий брак жена умерла у нее второй разведена
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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