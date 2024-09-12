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Шамсиддин

Из справочника
Метрические книги с.Малое Русаково (мечети)
ФИО
Шамсиддин
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-295р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.03.1868
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Мифтахуддин Шамсиддин улы
Отец: Шамсиддин
Мать: Махбубжамал
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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