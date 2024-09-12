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Бибиасма Гатиятулла кызы

Из справочника
Метрические книги с.Малое Русаково (мечети)
ФИО
Бибиасма Гатиятулла кызы
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
Жукари Алан-480р
Роль персоны
Ребенок
Дата события
31.05.1880
Духовное лицо
указной имам Ахмад мулла Бикмамет улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Бибиасма Гатиятулла кызы
Отец: Гатиятулла Рахматулла улы
Мать: Биби
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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