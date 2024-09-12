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Биктахир Мухаммад улы

Из справочника
Метрические книги с.Малое Русаково (мечети)
ФИО
Биктахир Мухаммад улы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-350р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.08.1871
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Миннигул Биктахир улы
Отец: Биктахир Мухаммад улы
Мать: Сахибкамал
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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