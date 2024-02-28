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Миннихан Сайфулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Миннихан Сайфулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-78б
Роль персоны
Невеста
Дата события
__.__.1857
Духовное лицо
имам мулла Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
22
Условия брака
150 сум
Полная запись МК
Невеста: Миннихан Сайфулла кызы
Отец невесты: Сайфулла
Жених: Кече Кайбыч аул Зинур Тахафи улы
Отец жениха: Тахафи
Представители невесты: отец Сайфулла Хатари улы
Представители жениха: отец Тахафи Ибадан улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шахи Хатари улы Айнаб Гали улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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