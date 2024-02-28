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Шамсинисо Хусниддин кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Шамсинисо Хусниддин кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-225б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.02.1888
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
16
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Шамсинисо Хусниддин кызы
Отец невесты: Хусниддин Мухаммадияр улы
Жених: Урман Тукелды аул солдат Гибадулла Ибрагим улы
Отец жениха: Ибрагим
Представители невесты: брат Багауддин Хусниддин улы
Представители жениха:
Свидетели невесты: Минниулла Мингаш улы Габид Абдужамиль улы
Свидетели жениха: Жалалиддин Исмагил улы Тимиргази Мингаш улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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