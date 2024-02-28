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Абдурашид

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Абдурашид
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-53б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
15.01.1848
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
200 рублей
Полная запись МК
Невеста: Миннихан Бек кызы
Отец невесты: Бек
Жених: Улуг Урсак аул Абдухалик Абдурашид улы
Отец жениха: Абдурашид
Представители невесты: отец Бикмулла Абдурашид улы
Представители жениха: отец Абдурашид
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Габей Абдурашид улы Ахмади Килмай улы Файзулла Абаш улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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