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Хидаятулла Тимургали улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хидаятулла Тимургали улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-281б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.11.1899
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
28
Условия брака
60 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибифаиза Мухаммадгали кызы
Отец невесты: Мухаммадгали Байтеряк улы
Жених: Улуг Урсак аул Хидаятулла Тимургали улы
Отец жениха: Тимургали
Представители невесты: брат Салаватулла Мухаммадгали улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Насибулла Шахидулла улы Мухаммадсадик Биктимур улы
Комментарий
у обоих второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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