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Файзулла Багеш улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Файзулла Багеш улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-64б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
02.01.1852
Духовное лицо
имам мулла Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
200 сум
Полная запись МК
Невеста: Сахибжамал Бикмулла кызы
Отец невесты: Бикмулла
Жених: Исмагин Амин улы
Отец жениха: Амин
Представители невесты: отец Бикмулла Абдурашид улы
Представители жениха: отец Амин Карим улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Файзулла Багеш улы Ахмадей Бикмай улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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