Назир Дамин улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Назир Дамин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-30б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 29.01.1840
- Духовное лицо
- имам Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- отец
- Условия брака
- 110 рублей
- Полная запись МК
- Невеста: Магрифа Назир кызы
Отец невесты: Назир
Жених: Ахмат Абдулхан улы
Отец жениха: Абдулхан
Представители невесты: отец Назир Дамин улы
Представители жениха: отец Абдулхан Мурат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Миннибай Килмет улы Алмухаммад Абдулхан улы
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