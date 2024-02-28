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Назир Дамин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Назир Дамин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-30б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
29.01.1840
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
110 рублей
Полная запись МК
Невеста: Магрифа Назир кызы
Отец невесты: Назир
Жених: Ахмат Абдулхан улы
Отец жениха: Абдулхан
Представители невесты: отец Назир Дамин улы
Представители жениха: отец Абдулхан Мурат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Миннибай Килмет улы Алмухаммад Абдулхан улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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