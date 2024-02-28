Мухаммаддин Хусамиддин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаммаддин Хусамиддин улы

Мухаммаддин Хусамиддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммаддин Хусамиддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-116б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
20.03.1871
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
брат
Условия брака
10 танга
Полная запись МК
Невеста: Алдаржи аул Бадрижамал Хусамиддин кызы
Отец невесты: Хусамиддин
Жених: Жамалиддин Назир улы
Отец жениха: Назир
Представители невесты: брат Мухаммаддин Хусамиддин улы
Представители жениха: отец Назир Дамин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Юсуф Ишмухаммад улы Аюб Гали улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close