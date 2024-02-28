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Насриддин Таджиддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Насриддин Таджиддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-212б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.11.1885
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
27
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Фасахижамал Вараш кызы
Отец невесты: Вараш
Жених: Насриддин Таджиддин улы
Отец жениха: Таджиддин
Представители невесты: отец Вараш Амир улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Захидулла Мингаш улы Миннигали Мингульбай улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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