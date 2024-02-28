Багауддин Сайфиддин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагауддин Сайфиддин улы

Багауддин Сайфиддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Багауддин Сайфиддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-110б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
11.01.1870
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
30 танга
Полная запись МК
Невеста: Миннихана Мухаммадгали кызы
Отец невесты: Мухаммадгали
Жених: Гульдурас аул Камалиддин Хусниддин улы
Отец жениха: Хусниддин
Представители невесты: отец Мухаммадгали Байтеряк улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Гульдурас аул Хибатулла Хабибулла улы Багауддин Сайфиддин улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close