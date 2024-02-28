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Мухаммадгали Бикмирза улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадгали Бикмирза улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-349б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
03.12.1909
Духовное лицо
мулла Шихабиддин Рахматуллин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Махикамал Мухаммадзориф кызы
Отец невесты: Мухаммадзориф Мухаммадфайз улы
Жених: Ябалак аул Нургали Мухаммадгали улы
Отец жениха: Мухаммадгали Бикмирза улы
Представители невесты: отец Мухаммадзориф Мухаммадфайз улы
Представители жениха: отец Мухаммадгали Бикмирза улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Миннигерей Ихсан улы Минниулла Бикмухаммад улы
Комментарий
у него первый у нее второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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