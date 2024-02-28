Мухаммадгали Бикмирза улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Мухаммадгали Бикмирза улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-349б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 03.12.1909
- Духовное лицо
- мулла Шихабиддин Рахматуллин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 15 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Махикамал Мухаммадзориф кызы
Отец невесты: Мухаммадзориф Мухаммадфайз улы
Жених: Ябалак аул Нургали Мухаммадгали улы
Отец жениха: Мухаммадгали Бикмирза улы
Представители невесты: отец Мухаммадзориф Мухаммадфайз улы
Представители жениха: отец Мухаммадгали Бикмирза улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Миннигерей Ихсан улы Минниулла Бикмухаммад улы
- Комментарий
- у него первый у нее второй брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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