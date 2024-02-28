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Идрис

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Идрис
Тип записи
о браке
Номер записи
Жукари Алан-187б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
06.03.1882
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Жукари Алан аул Ахмаднисо Тухфатулла кызы
Отец невесты: Тухфатулла
Жених: Жабалак аул Исмагил Идрис улы
Отец жениха: Идрис
Представители невесты: отец Тухфатулла Биккния улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Анабай Биккния улы Бикташ Бикмулла улы
Комментарий
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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